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TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranları hangi gün belli olacak?

TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranları hangi gün belli olacak?

12:322/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman belli olur?
Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman belli olur?

"TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerinde Eylül ayı için geri sayım başladı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren eylül ayı enflasyon oranları ile Ekim ayı artış oranı belli olacak. Peki, TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranları hangi gün belli olacak?

"TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranları hangi gün belli olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayı ve genel enflasyon beklentilerini içeren bir anket yayımladı. Ankete göre, geçen ay olduğu gibi bu ay da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %2,22 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, yıl sonunda ise enflasyonda bir düşüş öngörülüyor.

EYLÜL 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarının duyurulma tarihi belli oldu.

Açıklama göre eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı?

EYLÜL ENFLASYON ORANI TAHMİNLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla yapılan anket sonuçlarına göre, Eylül ayı için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış beklentisi geçen ay olduğu gibi %2,22 seviyesinde sabit kaldı. Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi ise %43,31'den %43,14'e düştü.

12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %28,71'den %27,49'a, 24 ay sonrası için ise %19,30'dan %18,38'e geriledi.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim'de açıklanacak Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi ise %2,09 oldu. Ekonomistlerin tahminleri %1,50 ile %2,50 arasında değişiyor. Buna göre, yıllık enflasyonun %51,97'den %48,11'e düşmesi bekleniyor.

Ağustos ayında TÜFE %2,47 oranında artış göstermişti. Ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ise %43,23 olarak açıklandı.

#TÜİK
#enflasyon oranları
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