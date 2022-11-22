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Tunceli TOKİ Canlı konut çekilişi izle! Tunceli 2+1 3+1 250 adet TOKİ çekilişi sorgulama ekranı

TOKİ Tunceli kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Tunceli'de 2+1 ve 3+1 konut sahibi olmak isteyenler bugün Tunceli kura çekilişini canlı olarak izleyecek ve kura sonuçları isim listesini de öğrenmiş olacak. Toplamda 250 konut inşa edilecek Tunceli'de Hozat, Mazgirt ve Merkez ilçelerinde yapılacak kura çekilişinin ayrıntıları merak kazandı. Tunceli TOKİ canlı kura çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? İşte Tunceli 2+1 3+1 250 adet TOKİ çekilişi sorgulama ekran...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TUNCELİ TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI TAKİP ET: 22 Kasım Tunceli TOKİ kura sonuçları, isim listesi öğrenme ekranı!
Tunceli TOKİ canlı

TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. Tunceli için başvuru yapan adaylar, TOKİ Tunceli kura çekilişi 22 Kasım Salı günü gerçekleştiriliyor. Tunceli TOKİ canlı kura çekilişi ve sonuçları için ayrıntılı bilgiler haberimizde.

TUNCELİ TOKİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ kura çekilişleri canlı olarak TOKİ'nin resmi Youtube adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Tunceli TOKİ kura çekilişlerini aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

TUNCELİ CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

TUNCELİ TOKİ SONUÇ EKRANI

Tunceli TOKİ kura sonuçları yapılacak kura çekilişinin hemen ardından belli olacaktır. Tunceli TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesini haberimize ekleyeceğiz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

12 ilde gerçekleştirilen kura çekimi ile 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi. İlk kuraların tamamlanmasının ardından ikinci etaba geçildi.

11 günde 29 bin 363 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte kura çekimi gerçekleştirilecek olan şehirler;

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

Tunceli TOKİ kura sonuç tarihi belli oldu
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