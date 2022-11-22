Tunceli TOKİ Canlı konut çekilişi izle! Tunceli 2+1 3+1 250 adet TOKİ çekilişi sorgulama ekranı TOKİ Tunceli kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Tunceli'de 2+1 ve 3+1 konut sahibi olmak isteyenler bugün Tunceli kura çekilişini canlı olarak izleyecek ve kura sonuçları isim listesini de öğrenmiş olacak. Toplamda 250 konut inşa edilecek Tunceli'de Hozat, Mazgirt ve Merkez ilçelerinde yapılacak kura çekilişinin ayrıntıları merak kazandı. Tunceli TOKİ canlı kura çekilişi sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? İşte Tunceli 2+1 3+1 250 adet TOKİ çekilişi sorgulama ekran...

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