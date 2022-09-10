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Türkiye Fransa Basketbol Maçı Canlı | EuroBasket 2022 Son 16 Turu

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final bileti için Fransa ile Berlin’de karşılaşıyor. Maçın başlaması ile "Türkiye- Fransa basketbol maçı canlı linki ve skoru" merak kazandı. Berlin'de oynananTürkiye-Fransa basketbol maçı canlı skoru ve maç içerisindeki gelişmeler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye - Fransa CANLI SKOR: Türkiye Fransa basketbol maçı kaç kaç? FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turu...
Türkiye Fransa Basketbol Maçı

Türkiye A Milli Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şamiyonası son 16 turunda bugün Fransa ile karşı karşıya geliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak olan mücadelede Türkiye, Fransa'yı yenip EuroBasket 2022'de çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE- FRANSA BASKETBOL MAÇI CANLI SKOR

TÜRKİYE 35-43 FRANSA (devre arası)

İkinci çeyrek sonucu: 35-43

İlk çeyrek sonucu: 11-18

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI CANLI GELİŞMELER

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Saat 13:00'da başlayan mücadele NTV kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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Türkiye ile Fransa, bugüne kadar 49 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 16 kez parkeden galip ayrıldı. İki ülke ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler mücadeleden 47-33 mağlup ayrıldı.

Türkiye ile Fransa arasında son olarak 5 Ağustos 2019’da oynanan hazırlık maçında A Milli Takım, 74-69’luk skorla galip geldi.

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