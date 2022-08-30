Basketbol Süper Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirildi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp yetkilileri katıldı.

Kura çekiminde konuşan Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldı. Anadolu Efes bir kez daha Euroleague şampiyonu oldu, Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı. Frutti Extra Bursa ise Eurocup'ta final oynama başarısı gösterdi. Ben mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Basketbolda sezonu 28 Eylül'de oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı kupasıyla açacağız. 30 Eylül'de ise ilk maçlar başlayacak. Son olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

REKLAM

Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta fikstürü belli oldu mu?

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından ilk hafta oynanacak maçlar şu şekilde oluştu:

Anadolu Efes - Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkim

Türk Telekom - Darüşşafaka

Gaziantep Basket - Frutti Extra Bursaspor

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

Tofaş - Onvo Büyükçekmece Basketbol

Beşiktaş - Konyaspor

Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

SPOR Fenerbahçe Beko Sinan Erdem'de şampiyonluğunu ilan etti