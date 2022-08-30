Basketbol Süper Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirildi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp yetkilileri katıldı.
Kura çekiminde konuşan Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldı. Anadolu Efes bir kez daha Euroleague şampiyonu oldu, Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı. Frutti Extra Bursa ise Eurocup'ta final oynama başarısı gösterdi. Ben mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Basketbolda sezonu 28 Eylül'de oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı kupasıyla açacağız. 30 Eylül'de ise ilk maçlar başlayacak. Son olarak Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta fikstürü belli oldu mu?
- Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından ilk hafta oynanacak maçlar şu şekilde oluştu:
- Anadolu Efes - Galatasaray Nef
- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkim
- Türk Telekom - Darüşşafaka
- Gaziantep Basket - Frutti Extra Bursaspor
- Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji
- Tofaş - Onvo Büyükçekmece Basketbol
- Beşiktaş - Konyaspor
- Pınar Karşıyaka - Manisa Büyükşehir Belediye Spor
🔥 Nefes kesen son anlar!
🫣 Dramatik maç sonları!
🤌 Nefis asistler, smaçlar, bloklar!
🏀Son yılların en heyecanlı sezonlarından biri olarak parıldayan ve Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğu ile tamamlanan 2021-22 sezonunundan özel anları bir kez daha hatırlayalım! pic.twitter.com/7GpZ5jhcKZ
🔥 Nefes kesen son anlar!