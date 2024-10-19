TUS KONTENJANLARI 2024: TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

"TUS 2024 kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjanları, tıp mezunları tarafından merakla bekleniyor. TUS, doktor adaylarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için önemli bir sınav olup, kontenjanlar bu süreçte büyük rol oynar. Adaylar, tercih edecekleri branşlar için kontenjanların ne zaman duyurulacağını ve hangi alanlarda ne kadar yer açılacağını öğrenmek istiyor. Peki, TUS 2024 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2024'te açıklandı. Ancak, TUS tercih süreci henüz başlamadı çünkü ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanmış değil. Adaylar, TUS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor ve tercihler, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek ve başlamış olacak. TUS kontenjanları açıklanır açıklanmaz haberimizde paylaşacağız.





TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.



