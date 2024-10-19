TUS KONTENJANLARI 2024: TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

"TUS kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılında yapılacak Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjanları, tıp fakültesi mezunları tarafından merakla bekleniyor. TUS her yıl olduğu gibi bu yıl da doktor adaylarının uzmanlık eğitimine geçişi için önemli bir aşama. Adaylar, tercih yapacakları branşlar için kontenjanların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, TUS 2024 kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
"TUS 2024 kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjanları, tıp mezunları tarafından merakla bekleniyor. TUS, doktor adaylarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için önemli bir sınav olup, kontenjanlar bu süreçte büyük rol oynar. Adaylar, tercih edecekleri branşlar için kontenjanların ne zaman duyurulacağını ve hangi alanlarda ne kadar yer açılacağını öğrenmek istiyor. Peki, TUS 2024 kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2024'te açıklandı. Ancak, TUS tercih süreci henüz başlamadı çünkü ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanmış değil. Adaylar, TUS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor ve tercihler, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek ve başlamış olacak. TUS kontenjanları açıklanır açıklanmaz haberimizde paylaşacağız.
TUS NEDİR?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.
Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır ve TUS taban puanları ÖSYM tarafından açıklanır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı. 2022 itibarıyla sınav merkezi sayısı 14'e çıkarıldı. Yayınlanan son kılavuza göre artık TUS Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van şehirlerinde de yapılacak.