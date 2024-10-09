Twitch, özellikle oyun dünyası olmak üzere çeşitli içeriklerin canlı olarak yayınlandığı bir platformdur. Discord'a erişim engeli getirilmesinin ardından, benzer bir platform olan Twitch'in akıbetine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, toplumu korumak için her türlü adımı atacaklarını belirtti. Peki Twitch kapatılacak mı?
Twitch kapatılacak mı sorusu, önceki gün erişime kapatılan Discord sonrası merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10’da erişimine engel getirdik. Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz" dedi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Discort'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atacaklarını belirtti.
TWİTCH KAPATILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discort'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atacaklarını belirtti.
Discort'un tamamen kapalı bir sistem olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bizim güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Bize şikayet gelmesi olayında biz müdahil olabiliyoruz." dedi.
TWİTCH NEDİR?
Twitch, Amazon'a ait bir canlı yayın platformudur ve özellikle video oyunları, e-spor etkinlikleri, sohbet yayınları ve müzik gibi konular üzerine odaklanır. Kullanıcılar, Twitch üzerinden canlı yayın yapabilir, izleyicilerle anlık olarak etkileşimde bulunabilir ve sohbet edebilir. Twitch, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının tercih ettiği bir platform haline gelmiştir.