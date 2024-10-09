Twitch kapatılacak mı sorusu, önceki gün erişime kapatılan Discord sonrası merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10’da erişimine engel getirdik. Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz" dedi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Discort'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atacaklarını belirtti.

TWİTCH KAPATILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discort'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atacaklarını belirtti.

Discort'un tamamen kapalı bir sistem olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bizim güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Bize şikayet gelmesi olayında biz müdahil olabiliyoruz." dedi.

TWİTCH NEDİR?