Elon Musk duyurdu: Altın ve gri renkli tik işaretleri geliyor

Elon Musk, Twitter'ın “Twitter Blue”' adlı hizmetini 2 Aralık'ta yeniden başlatacağını duyurdu. Sosyal medya platformunun yeni sahibi Musk, bir kullanıcıya verdiği yanıtta Twitter'da hizmetin yeniden başlatılmasındaki gecikmeden dolayı özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

Twitter altın renkli tik işareti kim alacak?

“Gecikme için özür dileriz, Doğrulama hizmetini geçici olarak önümüzdeki hafta Cuma günü kullanıma sunuyoruz. Şirketler için altın renkli, hükümetler için gri renkli, bireyler için ise mavi renkli (ünlü olsun ya da olmasın) doğrulama işareti kullanılacak. Tüm doğrulanmış hesaplar, işaret etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır. Bu durum acı verici ama gerekli."

Twitter

Musk ayrıca, Twitter'ın önümüzdeki hafta içinde yeni doğrulama işaretleri hakkında çok daha ayrıntılı bir açıklama yayınlayacağını sözlerine ekledi: "Neyin 'kayda değer' olduğuna karar vermek çok öznel olacağından, doğrulanan tüm bireysel hesaplarda aynı mavi onay işareti olacaktır. Bireyler, bir kuruluş tarafından doğrulanırsa, okuruluşa ait olduklarını gösteren ikincil küçük bir logoya sahip olabilirler. Daha uzun açıklama haftaya gelecek."

REKLAM

Milyarder iş insanı, ileriye dönük olarak, tik işareti platformda görünmeden önce, tüm hesapların Twitter'daki bir ekip tarafından manuel olarak doğrulanacağını duyurdu. Musk daha sonra çalışanlarına, herkesin katıldığı bir toplantıda, kimlik taklidi ve mavi tikleri alan sahte hesaplarla mücadele edebileceklerinden emin olana kadar Twitter'ın hizmeti yeniden başlatmayacağını söylemişti.