"Twitter (X) çöktü mü, bir sorun var mı? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Twitter gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan sosyal medya platformlarından biri. Uygulamada ara ara erişim sorunu oluşabiliyor. Bununla beraber kullanıcılar Twitter durduruldu ve kullanım limiti aşıldı hatası ile karşı karşıya kalabiliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DURUM RAPORU

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı bazlı sorunlardan kaynaklı Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.