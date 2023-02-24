|
Reklam
Reklam
Özgün

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kurası çekiliyor! Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte gerçekleşecek kura çekilişi ardından temsilcilerimiz Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Taraftarlar UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Mart ayında oynanacak son 16 turu maçları için heyecan dorukta. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

09:20 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu oynanacak maçlarla sona erecek. Son 16 turu için 8 takımın daha dahil olacağı turda, rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. Arsenal, Real Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de oynanacak maçlar sonrası belli olacak. Peki; Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİGİ-KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor seri başı olarak kurada yer alırken, Trabzonspor ise turu geçmesi halinde ilk 8 takım arasında yer alamayacak. Kura çekimi EXXEN ekranlarından yayımlanacak.

AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayıp adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;

Manchester United

PSV Eindhoven

Sporting Lizbon

Bayer Leverkusen

Union Berlin

Rennes

Roma-Salzburg

Juventus maçlarında tur atlayan takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olacak.

BAŞAŞEHİR/SİVASSPOR MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdıran Sivasspor kuraya seri başı olarak katılacak. Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;

Anderlecht-Ludogorets

Fiorentina-Braga

Basel-Trabzonspor

Gent-Qarabagh

Cluj-Lazio

Dnipro-1 - Ae Kition

Lech Poznan-Bodo Glimt

Partizan-Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak



#uefa
#uefa avrupa konferans ligi
#uefa avrupa konferans ligi kura çekimi
1 saat önce
default-profile-img
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek
Enkazdan çıkan dev servetin sahibine ulaşıldı
Rennes Shakhtar karşısında son dakikada yıkıldı
Resmi Gazete görevden alma ve atama kararları
İstanbul'da saldırı hazırlığındaki suç örgütlerine eş zamanlı operasyon
CHP'li Adalar Belediyesi deprem panelinde konuşmacının mikrofonunu kapattı: 15 yıldır iktidarız
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.