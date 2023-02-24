UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu oynanacak maçlarla sona erecek. Son 16 turu için 8 takımın daha dahil olacağı turda, rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. Arsenal, Real Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de oynanacak maçlar sonrası belli olacak. Peki; Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA AVRUPA LİGİ-KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor seri başı olarak kurada yer alırken, Trabzonspor ise turu geçmesi halinde ilk 8 takım arasında yer alamayacak. Kura çekimi EXXEN ekranlarından yayımlanacak.

AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayıp adını son 16 turuna direkt olarak yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;

Manchester United

PSV Eindhoven

Sporting Lizbon

Bayer Leverkusen

Union Berlin

Rennes

Roma-Salzburg

Juventus maçlarında tur atlayan takımlar Fenerbahçe'nin rakipleri olacak.

BAŞAŞEHİR/SİVASSPOR MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdıran Sivasspor kuraya seri başı olarak katılacak. Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri şu şekilde olacak;

Anderlecht-Ludogorets

Fiorentina-Braga

Basel-Trabzonspor

Gent-Qarabagh

Cluj-Lazio

Dnipro-1 - Ae Kition

Lech Poznan-Bodo Glimt

Partizan-Sheriff Tiraspol maçlarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak







