Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un şampiyonluğa inancı tam. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Portekizli teknik adam, zirve yarışında geride olduklarını, ancak kariyerinde birçok kez geriden gelerek şampiyonluklar kazandığını hatırlattı.

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirten Jesus "Şu anki kadromuz şampiyonluğa ulaşacak güce ve kaliteye sahip. Ligde üst üste oynayacağımız 4 maçı kayıpsız geçersek yarışta elimize yeni fırsatların geçeceğine inanıyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Oynayacağımız her maçı final havasında görerek, mücadele edeceğiz. Derbide sahamızda karşılaşacağımız Beşiktaş'ı da yenersek şampiyonluk yolunda önümüz daha çok açılır. Tüm maçlarımızı kazanarak rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına da değinen Jesus, Avrupa Ligi son 16 turu ve Türkiye Kupası'nda üst tura çıkmak için mücadele edeceklerini kaydetti.