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Spor

Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularına yaptığı konuşmada, şampiyonluğa inandığını söyledi. Jesus, "4 maçı kayıpsız geçersek yarışta elimize yeni fırsatların geçeceğine inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:05 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un şampiyonluğa inancı tam. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Portekizli teknik adam, zirve yarışında geride olduklarını, ancak kariyerinde birçok kez geriden gelerek şampiyonluklar kazandığını hatırlattı.


"Fırsatlar gelecek"

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirten Jesus "Şu anki kadromuz şampiyonluğa ulaşacak güce ve kaliteye sahip. Ligde üst üste oynayacağımız 4 maçı kayıpsız geçersek yarışta elimize yeni fırsatların geçeceğine inanıyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Oynayacağımız her maçı final havasında görerek, mücadele edeceğiz. Derbide sahamızda karşılaşacağımız Beşiktaş'ı da yenersek şampiyonluk yolunda önümüz daha çok açılır. Tüm maçlarımızı kazanarak rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına da değinen Jesus, Avrupa Ligi son 16 turu ve Türkiye Kupası'nda üst tura çıkmak için mücadele edeceklerini kaydetti.


Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Jesus 1 maç ceza aldı. Portekizli çalıştırıcı. Konya maçında sahaya çıkamayacak.




#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor
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