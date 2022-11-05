UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadele ediyor. Grup maçları ise 3 Kasım gün son buluyor. Sporseverlerin gözü ise Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekim tarihinde! 6. hafta maçlarında Trabzonspor grubunda ikinci olmak için yarıştı ancak 3. oldu. Fenerbahçe ise liderliğini korumak için sahaya çıktı Peki, Avrupa Ligi sn 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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