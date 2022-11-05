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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadele ediyor. Grup maçları ise 3 Kasım gün son buluyor. Sporseverlerin gözü ise Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekim tarihinde! 6. hafta maçlarında Trabzonspor grubunda ikinci olmak için yarıştı ancak 3. oldu. Fenerbahçe ise liderliğini korumak için sahaya çıktı Peki, Avrupa Ligi sn 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off kuraları
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının sona ermesinin ardından, gözler Avrupa Ligi kura çekim tarihine çevrildi. Gruptan namağlup lider çıkarak adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi son 32 ve son 16 turu kura çekim tarihi...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi playy-off kura çekimi Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımın da katılımıyla 7 Kasım 2022 Pazartesi günü gerçekleşiyor. Saat 14:00'te olacak kura çekimi İsviçre'de düzelenecek. Exxen'den canlı olarak aktarılacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

  • Şampiyonlar Ligi'nde gruplarının 3. olan ve Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekimine dahil olan takımlar ve Avrupa Ligi liderleri:
  • Fenerbahçe
  • 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal
  • 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Man Utd
  • Betis
  • Sociedad
  • Barça
  • Sevilla
  • Roma
  • Juventus
  • Freiburg
  • U. Berlin
  • Leverkusen
  • Rennes
  • Nantes
  • Monaco
  • Sporting
  • PSV
  • Ajax
  • Feyenoord
  • Ferencvaros
  • Union
  • Midtjylland
  • Salzburg
  • Shakhtar

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2 maç üzerinden gerçekleşecek mücadelelerin ilki 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

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