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UEFA turnuvalarında kuralar bugün çekiliyor

Avrupa futbolunun üç organizasyonu için kuralar çekiliyor. UEFA turnuvaları Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalden finale kadar tüm eşleşmeler, yarın belli olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor kuralara katılacak mı? İşte detaylar.

09:55 . 17/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimi

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninde, Avrupa futbolunun üç organizasyonundaki çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeler duyurulacak.

Kura töreni, Şampiyonlar Ligi'nde (TSİ) 14.00'te, Avrupa Ligi'nde (TSİ) 15.00'te, Avrupa Konferans Ligi'nde ise (TSİ) 16.00'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacak. Diğer iki turnuvada eşleşme kısıtlaması olması halinde, tören öncesinde açıklanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kuralara katılacak mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Demir Grup Sivasspor'un kuralara katılım durumu, bu akşam rakipleriyle oynayacakları maçlarda alacakları sonuca göre belli olacak.

Müsabakalarına evinde çıkacak Türk takımlarından Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla'yla; Demir Grup Sivasspor ise İtalya'nın Fiorentina takımıyla TSİ 20.45'te karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağında 8 maç oynandı.

Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.

Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya takımı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Arsenal ile Sporting Lizbon arasında oynanan maçta kazananı penaltılar belirledi. İki takım 2-2'nin rövanşında 1-1 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gol sesi gelmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Sporting Lizbon, Arsenal'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

  1. Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) 1-0 (0-2)
  2. Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) 0-2 (0-1)
  3. Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) 0-1 (1-4)
  4. Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 7-1 (1-1)
  5. Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya) 3-0 (3-3)
  6. Ferencvaros (Macaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya) 0-2 (0-2)
  7. Arsenal (İngiltere)-Sporting Lizbon (Portekiz) 1-1 (2-2)
  8. Real Sociedad (İspanya)-Roma (İtalya) 0-0 (0-2)

Bugün hangi maçlar var? 17 Mart 2023 Cuma maç programı
Bugün hangi maçlar var? 17 Mart 2023 Cuma maç programı

Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile İspanya'nın Sevilla takımı arasındaki maç, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti. Arsenal ile Sporting Lizbon arasında oynanan maçta kazananı penaltılar belirledi. İki takım 2-2'nin rövanşında 1-1 berabere kaldı. Sporting Lizbon, Arsenal'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Spor Toto Süper Lig'de ise 26. hafta mücadelesi, bugün oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? 17 Mart 2023 Cuma bugünkü maçlar saat kaçta? İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün maçlarının programı.

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UEFA turnuvalarında kuralar bugün çekiliyor
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