UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Manchester City ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. 1-1 biten ilk maçın ardından City evinde oynamanın avantajıyla maçtan galip gelerek adını finale yazdırmaya çalışacak. Maç hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı Manchester City - Real Madrid maçı 17 Mayıs Perşembe günü saat 22.00’da EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MANCHESTER CİTY

31 Ederson

2 Kyle Walker

3 Ruben Dias

14 Aymeric Laporte

25 Manuel Akanji

8 İlkay Gündoğan

16 Rodri

26 Riyad Mahrez

47 Philip Foden

9 Erling Haaland

19 Julian Alvarez

REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

3 Eder Militao

6 Nacho Fernandez

22 Antonio Rüdiger

11 Marco Asensio

12 Eduardo Camavinga

15 Federico Valverde

18 Aurelien Tchouameni

19 Dani Ceballos

9 Karim Benzema

20 Vinicius Junior

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD ARASINDAKİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Pep Guardiola yönetiminde Real Madrid ile oynadığı beş Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Manchester City (3G 1B), daha önceki dört karşılaşmadan galibiyet çıkaramamıştı (2B 2M).





Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olduğu dört maçı kazanamayan Real Madrid (2B 2M), son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol ekibinin turnuva tarihinde galibiyet alamadan daha fazla ziyaret ettiği tek deplasman ise Milan (2B 5M).





İngiliz takımlarına konuk olduğu son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Real Madrid, turnuva tarihinde Barcelona'nın ardından İngiltere deplasmanlarından üst üste üç galibiyet alan ikinci takım olmak istiyor.





Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 25 maçı kaybetmeyen Manchester City (23G 2B), son mağlubiyetini Eylül 2018'de Lyon'an aldı. Turnuva tarihinde taraftarı önünde daha uzun yenilmezlik serisi yaşayan sadece iki ekip bulunuyor: Barcelona (38 maç; 2013-2020) & Bayern Münih (29 maç; 1998-2002).





Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'ı (190) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan teknik adam olmaya hazırlanıyor. Turnuvada Real Madrid'in başında 50'nci maçına çıkmaya hazırlanan Ancelotti (73x Milan), Kupa 1 tarihinde iki farklı takımın başında bu sayıya ulaşan ikinci isim olacak (Pep Guardiola; 73x Manchester City & 50x Barcelona).







