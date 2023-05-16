Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında Manchester City ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. 1-1 biten ilk maçın ardından City evinde oynamanın avantajıyla maçtan galip gelerek adını finale yazdırmaya çalışacak. İşte Manchester City - Real Madrid karşılaşmasının maç kadrosu, istatistikleri ve yayın bilgisi.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MANCHESTER CİTY
31 Ederson
2 Kyle Walker
3 Ruben Dias
14 Aymeric Laporte
25 Manuel Akanji
8 İlkay Gündoğan
16 Rodri
26 Riyad Mahrez
47 Philip Foden
9 Erling Haaland
19 Julian Alvarez
REAL MADRİD
1 Thibaut Courtois
3 Eder Militao
6 Nacho Fernandez
22 Antonio Rüdiger
11 Marco Asensio
12 Eduardo Camavinga
15 Federico Valverde
18 Aurelien Tchouameni
19 Dani Ceballos
9 Karim Benzema
20 Vinicius Junior
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD ARASINDAKİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Pep Guardiola yönetiminde Real Madrid ile oynadığı beş Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Manchester City (3G 1B), daha önceki dört karşılaşmadan galibiyet çıkaramamıştı (2B 2M).
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olduğu dört maçı kazanamayan Real Madrid (2B 2M), son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. İspanyol ekibinin turnuva tarihinde galibiyet alamadan daha fazla ziyaret ettiği tek deplasman ise Milan (2B 5M).
İngiliz takımlarına konuk olduğu son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Real Madrid, turnuva tarihinde Barcelona'nın ardından İngiltere deplasmanlarından üst üste üç galibiyet alan ikinci takım olmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 25 maçı kaybetmeyen Manchester City (23G 2B), son mağlubiyetini Eylül 2018'de Lyon'an aldı. Turnuva tarihinde taraftarı önünde daha uzun yenilmezlik serisi yaşayan sadece iki ekip bulunuyor: Barcelona (38 maç; 2013-2020) & Bayern Münih (29 maç; 1998-2002).
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'ı (190) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan teknik adam olmaya hazırlanıyor. Turnuvada Real Madrid'in başında 50'nci maçına çıkmaya hazırlanan Ancelotti (73x Milan), Kupa 1 tarihinde iki farklı takımın başında bu sayıya ulaşan ikinci isim olacak (Pep Guardiola; 73x Manchester City & 50x Barcelona).