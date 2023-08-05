Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un galibiyetlerinin ardından UEFA ülke puanında sıralama değişti.

14 Ukrayna: 25 bin

Türkiye 28,350 puan ile UEFA güncel ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer almaktadır.

UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor.