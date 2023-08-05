UEFA
Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un galibiyetlerinin ardından UEFA ülke puanında sıralama değişti.
UEFA güncel ülke puanı sıralaması
1 İngiltere - 88.928
2 İspanya - 75.927
3 İtalya - 71.569
4 Almanya - 69.552
5 Hollanda - 52.300
6 Fransa - 51.914
7 Portekiz- 46.816
8 Belçika-35.000
9 İskoçya - 30.650
10 Avusturya - 29.000
11 İsviçre - 28.475
12 Türkiye - 28.350
13 Sırbistan - 27.175
14 Ukrayna: 25 bin
15: Norveç: 24.750
TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Türkiye 28,350 puan ile UEFA güncel ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer almaktadır.
UEFA KULÜPLER SIRALAMASI
UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor.