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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu maçları geride kaldı ve temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Adana Demirspor tur atladı. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu...

10:58 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
UEFA

UEFA

Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un galibiyetlerinin ardından UEFA ülke puanında sıralama değişti.

UEFA güncel ülke puanı sıralaması

1 İngiltere - 88.928

2 İspanya - 75.927

3 İtalya - 71.569

4 Almanya - 69.552

5 Hollanda - 52.300

6 Fransa - 51.914

7 Portekiz- 46.816

8 Belçika-35.000

9 İskoçya - 30.650

10 Avusturya - 29.000

11 İsviçre - 28.475

12 Türkiye - 28.350

13 Sırbistan - 27.175

14 Ukrayna: 25 bin

15: Norveç: 24.750

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye 28,350 puan ile UEFA güncel ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer almaktadır.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI

UEFA kulüpler sıralaması son beş sezona göre Başakşehir 51, Galatasaray 59, Fenerbahçe 68, Sivasspor 83, Trabzonspor ise 100. sıralda yer alıyor.



#uefa
#uefa ülke sıralaması
#uefa kulüpler sıralaması
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