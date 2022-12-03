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Uzman öğretmenlik maaş fakları ne zaman yatacak?

Uzman öğretmenlik maaş farkı sorgulamaları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Meslekte 10 yılı aşan ve uzman öğretmen olmak isteyen kişiler veya uzman öğretmenlikten başöğretmenliğe geçiş yapmak isteyenler maaş hesaplamalarına başladı. Uzman öğretmenlik sınavını geçen öğretmenler maaşlarını ne zaman alacak? Uzman öğretmenlik maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman öğretmenlik maaş farkı ne kadar, ne zaman maaşlara yansıyacak? Uzman öğretmenlik maaşlarının yatacağı tarih!
Uzman öğretmenlik maaşı

Uzman öğretmen maaş farkı, MEB tarafından uygulanan sınavın ardından gündemde yer alan konulardan biri. Uzman öğretmenlik (Öğretmen Kariyer Basamakları) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla maaşların ne kadar artacağı konusuna odaklanıldı. Sınava katılım sağlayan öğretmenlerin başarılı olması durumunda farklar hesaplarına yansıyacak. Peki uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman öğretmen maaş farkları ne zaman yatacak?

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız." açıklamalarında bulundu.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Sınavda başarılı olarak uzman öğretmen olmaya hak kazanan adayların ek maaş farkının 2023 yılında uygulamanın geçerli olmasıyla beraber hesaplara yansıması bekleniyor.

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