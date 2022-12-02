Arabuluculuk sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’na (2022-Arabuluculuk) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM internet sitesinden 2022-Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

ARABULUCULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 4 Aralık’ta 10.15’te başlayacak 2022-Arabuluculuk Sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda "04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı’na (2022-Arabuluculuk) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ARABULUCULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ

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ARABULUCULUK SINAVINA KAÇ KERE GİRİLİR?

Arabuluculuk sınavına giriş sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Adaylar sınava birden çok kez girebilmektedir.

ARABULUCULUK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Arabuluculuk sınavı iki buçuk saat yani 150 (yüz elli) dakikadır.

ARABULUCULUK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Arabuluculuk Sınavı, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Adayların vermiş olduğu cevaplar sınavın yapıldığı üniversite tarafından değerlendirilmektedir. Yalnızca doğru cevapların dikkate alındığı değerlendirme sürecinde, yanlış cevaplar alınan puana etki etmemektedir. Sınav sonrasında iptaline karar verilen soru veya sorular olması durumunda, yanlış soruların puanları diğer sorulara eşit bir şekilde dağıtılmaktadır. 100 puan üzerinden değerlendirme yapılan Arabuluculuk Sınavı sonuçları internet üzerinden yayımlanacaktır. Adayların adresine sınav sonuçlarına dair herhangi bir belge gönderilmemektedir. İnternet üzerinden yayımlanan sınav sonuç bilgileri tebliğ hükmü taşımaktadır.

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Arabuluculuk Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği günden itibaren 7 gün içinde, Daire Başkanlığına yazılı itirazlarını bildirmelidir. İnceleme masraflarını karşılayan adayların itiraz sonuçları yazılı olarak gönderilmektedir.