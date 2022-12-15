Özgün 29 dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman yapılacak?
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29. dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) eğitim kurumu bağlısı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. dönem alımı sınavı için hazırlıklar sürüyor. Pomem parkur ve mülakat sınavı ne zaman? 29. Dönem POMEM giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı. Başvurusu sonuçlarına göre sınava girecek adaylar POMEM sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. 29. Dönem POMEM sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Sınav başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polisl alımları: 29. dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
POMEM MÜLAKAT

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından toplam 13.000 öğrenci alımı için ön başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Polis Akademisi Başkanlığı 29. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş yerlerinin çaıklandığını duyurdu. Peki, 29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

29. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

POMEM ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM giriş sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor.

POMEM sınav ve mülakat tarihiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

POMEM MÜLAKAT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş)dir.

POMEM SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

POMEM sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

29. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri açıklandı| POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖZGÜN
29. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri açıklandı| POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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