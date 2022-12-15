29. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri açıklandı| POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır?

POMEM ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. dönem alımı sınav giriş belgesi nasıl alınır?

29. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI VE MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

POMEM sınavı için ön başvuruları kabul edilen 103.472 aday, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav aşamasına katılmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının ardından, POMEM sınavı ve mülakat sınavlarının tarihi merak ediliyor. Ancak sınav tarihine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Polis Akademisi tarafından 29. Dönem sınavlarıyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan duyuruya göre, adaylar POMEM mülakat yerleri bilgisine T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr adresinden bakabilecekler.

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POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00’dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “29. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.