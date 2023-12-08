Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mansur Doğan, artan kış hastalıkları konusunda açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Mansur Doğan, “Kış hastalıkları, özellikle sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle oldukça sık görülmeye başlandı. Özellikle gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonları gibi kulak burun boğazı ilgilendiren hastalıklar. Bunlardan başta gribal enfeksiyonlar, özellikle de virüslerin neden olduğu soğuk algınlıkları şeklinde karşımıza geliyorlar” dedi. Peki kış hastalıkları nelerdir? Hangi hastalıklarda antibiyotik kullanılmaz? İşte uzman görüşüyle sorunun cevabı.

HANGİ HASTALIKLARDA ANTİBİYOTİK KULLANILMAZ?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mansur Doğan, artan kış hastalıkları konusunda açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Mansur Doğan, “Kış hastalıkları, özellikle sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle oldukça sık görülmeye başlandı. Özellikle gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonları gibi kulak burun boğazı ilgilendiren hastalıklar. Bunlardan başta gribal enfeksiyonlar, özellikle de virüslerin neden olduğu soğuk algınlıkları şeklinde karşımıza geliyorlar” dedi.

Sözlerini antibiyotik kullanımı üzerine sürdüren Doç. Dr. Doğan, “Bu hastalarda dikkat edilmesi gereken şey, destek tedavisinin düzgün alınmasıdır. Bu hastalarda antibiyotiğin yeri yoktur. Tabi hastalığın beraberinde, eğer bakteriyel bir enfeksiyon eklendiyse tonsilit, faranjit, sinüzit, otit gibi enfeksiyonlara dönüştüğünü ve bunun da sebebinin bakteriyel olduğunu düşünüyorsak antibiyotik uygulaması yapılmaması gerekir. Elbette hastalığın tanısının bir hekim tarafından konulması gerekir. Tanısı konulduktan sonra tedavide antibiyotiğin etkisi ve yeri vardır. Antibiyotiği her hastaya kullanmamak gerekiyor. Antibiyotik kullanırken dikkatli olmak gerekir. Dozunda almak gerekiyor. Bu konu, uzman hekimlerin değerlendirmesi sonrası karar verilmesi gereken bir durumdur” şeklinde konuştu.

KIŞ HASTALIKLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Konuşmasının devamında koruyucu hekimlik hizmetlerine değinen Doç. Dr. Doğan, “Gerek kış hastalıklarında, gerekse de mevsimsel hastalıklarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, koruyucu hekimlik hizmetleridir. Koruyucu hekimliğin iyi bir biçimde anlatılması gerekmektedir. Koruyucu hekimlikle anlatmak istediğimiz kış aylarında daha yoğun bir arada bulunulan, dış mekânlardan ziyade iç mekânların tercih edildiği durumlarda yakın temasın daha fazla olduğu ve bu hastalıklarda damlacık yoluyla bulaştığı için, hasta kişilerin enfeksiyonu birbirine bulaştırmaması önemli. Hasta kişilerin önce kendisini sonra da diğer insanları koruması gerektiğini, unutmaması lazım. Hastaların maske ve hijyen konusunda çok dikkatli olması gerekiyor. Maske ve mesafe bu konuda çok önemli. Yine sağlıklı beslenme, düzgün uyuma ile hastalığı artırıcı sigara ve alkol tüketimini azaltmak da çok önemli” ifadelerini kullandı.

KIŞ HASTALIKLARINDA BESLENMENİN ÖNEMİ

Açıklamasının sonunda kış hastalıklarının tedavisine dair bilgi veren Doç. Dr. Doğan, “Tedavi olarak, ilk önce istirahati öneriyoruz. İstirahatle ilk olarak yatak istirahati olarak anlaşılmaması lazım. Ayakta da olsanız bu daha çok dinlenme modunda olmalı. Hastaların yeme içmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Hekimlerinin uygun gördüğü tedavi şekline uyarak tedavi olmaları, bu hastalıkları atlatmalarında etkili olacaktır” dedi.







