"Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası promosyonları ne kadar, kaç TL? Kamu bankaları promosyon miktarları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvurular bugün alınacak. Emekli maaşı banka promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşanacak. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası promosyonları ne kadar, kaç TL? Kamu bankaları promosyon miktarları...

BANKA PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.





Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.





Bakan Işıkhan, kamu bankalarının 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli banka promosyonları ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi verdi.





Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek." dedi.

KAMU BANKALARINDA 12 BİN LİRALIK PROMOSYON FIRSATI

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 8-12 bin lira arasında promosyon verilecek.





HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu.

İşte güncel promosyon ödemleri;

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;





3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,





3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,





7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,





10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL





3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Halkbank tarafından emekli maaşını taşıyan vatandaşlara tek seferliğine promosyon ödemesi yapılırken 2024 Halkbank promosyon tutarları şu şekilde:





Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL,

emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL,

emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL,

emekli maaşları 10.000 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;





3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,





3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,





7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,





10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,



