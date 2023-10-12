Van depremi
AFAD'ın verilerine göre saat 14.04'te Van'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DAKİKA: VAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van Gölü açıklarında saat 14.04’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD, daha sonra yaptığı açıklamada ise olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi:
''Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 14.04'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.''