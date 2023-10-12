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Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika deprem haberleri: Van deprem ile şiddetli sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta meydana geldi. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son dakika Van'da yaşanan depremin ayrıntıları...

14:41 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Van depremi

Van depremi

AFAD'ın verilerine göre saat 14.04'te Van'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: VAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Van Gölü açıklarında saat 14.04’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.


AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD, daha sonra yaptığı açıklamada ise olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi:

''Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 14.04'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.''



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AFAD duyurdu: Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem