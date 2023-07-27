Vatandaşlık maaşı
Vatandaşlık maaşı 2023 son dakika gelişmeleri yakın takibe alındı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 seçimleri öncesi ihtiyaç sahibi kişilere vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Söz konusu sosyal destek yardımının Aile Destek Programı'nın yerine gelmesi bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gelir tamamlayıcı aile destek sistemini hayata geçireceklerini açıkladı. Bu kapsamda 'Aile bazlı vatandaşlık maaşı' uygulamasını başlatacaklarını vurgulayan Göktaş, ev hanımlarının emekliliğine de destek sağlayacaklarını kaydetti.
VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye’de, Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ni uygulayacağız. Geçici Koruyucu Aile Programı’nı hayata geçireceğiz” dedi. Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Göktaş, ‘Aile bazlı vatandaşlık maaşı’ uygulamasını başlatacaklarını söyledi. Bakan Göktaş, “Ev hanımlarının emekliğine destek sağlayacağız” dedi.
AİLE BANKASI ÇALIŞILIYOR
Göktaş özetle şunları söyledi: “Aile ve Gençlik Bankası konusunda ise biliyorsunuz bunun pek çok paydaşları var. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kendi payımıza düşen boyutunu enine boyuna çalışıyoruz. İnşallah bu projeyi sonuçlandırarak hayata geçirmeyi ve gençlerimize verdiğimiz bu umut dolu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Kadına şiddetle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ilkesi ile çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. 6284 sayılı Kanun’un değişmesi ve kaldırılması tabi ki söz konusu değil. Bu kanun olduğu gibi kalmalı.”
KADINLARA İŞ KURMA KOLAYLIĞI
Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti: “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız.