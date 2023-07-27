Göktaş özetle şunları söyledi: “Aile ve Gençlik Bankası konusunda ise biliyorsunuz bunun pek çok paydaşları var. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kendi payımıza düşen boyutunu enine boyuna çalışıyoruz. İnşallah bu projeyi sonuçlandırarak hayata geçirmeyi ve gençlerimize verdiğimiz bu umut dolu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Kadına şiddetle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ilkesi ile çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. 6284 sayılı Kanun’un değişmesi ve kaldırılması tabi ki söz konusu değil. Bu kanun olduğu gibi kalmalı.”