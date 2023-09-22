Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı çalışmasının ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor. Üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını konusundaki ayrıntıları yakın zaman sonra belli olacak. İşte, vergisiz cep telefonu satışında son gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VERGİSZ TELEFON SATIŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekelştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir gündemde yer alan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına ilişkin olarak Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını dile getirdi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ÖTV'SİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi. Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR HANGİ MARKA VE MODELLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasının hangi marka ve modellerde geçerli olduğuna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Türkiye'de üretilen modeller içinde Vivo, Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.







