Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim için burs ödemesi yapmaktadır. İlkokul, ortaokul, lise, lisans ve ön lisans düzeyinde öğrencilere verilen burslar, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için başvuruda bulunmayı planlayan gençler arasında yoğun ilgi görüyor. 2024-2025 VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair tarihler henüz netleşmemiş olsa da, başvuruların genellikle Eylül ve Ekim aylarında alındığı bilinmektedir.