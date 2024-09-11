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VGM burs başvuruları başladı mı? 2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru rehberi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs desteğinde bulunuyor. GM ilkokul, ortaokul, lise ve lisans, ön lisans burs tutarları da başvuruda bulunacak gençlerin gündemini meşgul ediyor. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesi VGM ortanöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru süreci ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? İşte 2024-2025 VGM burs başvuru rehberi...

14:04 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
VGM
VGM

VGM burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcının hemen öncesinde gündemde. Burs ödemeleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kademelerinde ödeniyor. Burs ödemeleri Vakıf ve Ziraat bankalarından yatıyor. İşte, VGM burs takvimi...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti.

Bu yıl da burs başvurularının benzer çekilde ekim ayının ortasında paylaşılması bekleniyor.

VGM BURS ÜCRETLERİ 2024-2025

2024-2025 VGM Burs ücretleri henüz belli olmadı.

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti.

2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL'ye çıkarılmıştı.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.



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