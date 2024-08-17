VGM BURS BAŞVURUSU 2024-2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? Yükseköğrenim - Ortaöğrenim VGM bursu

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları, her yıl yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce gündemde yer alır. Burs ödemeleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kademelerinde yapılır ve bu ödemeler genellikle Vakıf ve Ziraat Bankaları aracılığıyla gerçekleştirilir.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı için henüz burs başvuru takvimi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti. Yeni eğitim yılında da aynı tarih aralığında başvuruların alınması bekleniyor.

VGM BURSU NE KADAR?

Yeni eğitim yılı için güncel burs tutarlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştı.

VGM yükseköğrenim bursundan kimler yararlanamaz?

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM ortaöğrenim bursundan kimler yararlanamaz?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.