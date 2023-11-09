VGM burs sonuçları
Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu başvuru sonuçları açıklandı. İlk olarak Ortaöğrenim burs sonuçları açıklanan VGM, adayları arayışa geçirdi. Peki Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
2023-2024 Eğitim Yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı için başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve başvuru sonuçları sorguya açılmıştır.
VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
VGM burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/" sayfasında sorgulanabiliyor.
2023-2024 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR - KAÇ TL?
VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.