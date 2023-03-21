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Yalova yatsı saatleri: 2023 Yalova teravih vakitleri

Yalova 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Yalova teravih namazı saat kaçta? 2023 Yalova yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

13:40 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Yalova teravih saatleri

Yalova teravih saatleri

Yalova 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Yalova yatsı ezanı ve Yalova teravih namazı vakitleri haberimizde.

YALOVA YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Yalova teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Yalova yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Yalova imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu oldu. Ramazan ayında her gece kılınan teravih nafile namazdır. Yatsı namazından sonra kılınır. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak.

RAMAZAN AYI ÖNEMİ

Bu ayda camiler insanlarla dolar, her akşam teravih namazları kılınır. Bu ayda Müslümanlar yüce Allah’tan af dilemek için daha fazla ibadet ederler. O’nun nimetleri ve merhameti için dua ederler.

Mübarek Ramazan ayı, tüm Müslüman alemi için en hayırlı aydır. Bu ayda kılınan namazlara, çekilen zikirlere, verilen sadakalara ve yapılan nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farz ibadetler gibi değer görür. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar veren kişi büyük sevaba girer. Cehennemden azat edilir. O oruçlunun sevabı kadar, iftar veren kişiye de sevap verilir.



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