Diyanet imsakiyesi, ramazan ayında oruç tutacaklar için iftar vakti ve sahur vakti bilgilerini kolayca edinmelerine olanak tanımaktadır. Bilindiği üzere İmsak, sabah namazı ve orucun başlama vaktini göstermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 2023 Yalova sabah namaz vakitleri ile

, Yalova sahur saatleri gibi Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.