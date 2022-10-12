Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi.
YARGITAY'A SEÇİLEN YENİ 10 ÜYE İSİMLERİ
Yargıtay, son dönemde 21 üyenin emekli olmasını Adalet Bakanlığına bildirmiş, bu gelişmeden sonra gözler HSK'ya çevrilmişti. Ceza ve hukuk dairelerinde boşalan koltukların yerine yeni isimleri belirlemek için bir süredir çalışma yürüten HSK, emekli olan üyelerin yerine 10 yeni üye atandığını duyurdu.
Yargıtay'a seçilen üyeler şöyle:
HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan
Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası
Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken
Hakim Döndü Deniz Bilir
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız
HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın
Ali Murat Soylu
Deniz Gül
Nurullah Bodur
Hakim Emine Erdoğan.
ŞEHİT TUĞGENERALİN EŞİ DE LİSTEDE
HSK'nın Yargıtay'a atadığı üyeler arasındaki bir isim dikkat çekti. 2020 yılında İdlib'de rahatsızlanarak şehit düşen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da Yargıtay üyesi olarak atandı.