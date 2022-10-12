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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi

Son dakika haberi: Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. Atanan üyeler arasında 2020 yılında şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan'ın da yer alması dikkat çekti. Yeni Yargıtay üyeleri kimler oldu? İşte HSK tarafından Yargıtay'a seçilen 10 isim...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yargıtay yeni üyeleri kimler oldu: HSK Yargıtaya 10 yeni üye seçti, İşte o isimler
Yargıtay'ın yeni 10 üyesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi.

YARGITAY'A SEÇİLEN YENİ 10 ÜYE İSİMLERİ

Yargıtay, son dönemde 21 üyenin emekli olmasını Adalet Bakanlığına bildirmiş, bu gelişmeden sonra gözler HSK'ya çevrilmişti. Ceza ve hukuk dairelerinde boşalan koltukların yerine yeni isimleri belirlemek için bir süredir çalışma yürüten HSK, emekli olan üyelerin yerine 10 yeni üye atandığını duyurdu.

Yargıtay'a seçilen üyeler şöyle:

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası

Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken

Hakim Döndü Deniz Bilir

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız

HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın

Ali Murat Soylu

Deniz Gül

Nurullah Bodur

Hakim Emine Erdoğan.

ŞEHİT TUĞGENERALİN EŞİ DE LİSTEDE

HSK'nın Yargıtay'a atadığı üyeler arasındaki bir isim dikkat çekti. 2020 yılında İdlib'de rahatsızlanarak şehit düşen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da Yargıtay üyesi olarak atandı.

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