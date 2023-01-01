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Karne günü
Yarı yıl tatiline az bir süre kaldı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı biterken son hafta yoklama alınıp alınmayacağı ile karne günü ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevabı…
Karneler 20 Ocak Cuma günü verilecek.
Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2023 Pazartesi başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul dijital karne pandemi döneminde açıklanmıştı. Salgın sebebiyle karne dağıtımı nedeniyle okullarda yoğunluk yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Pandemi riski ortadan kalktığı ve yüz yüze eğitim kesintisiz sürdüğü için karneler okul ortamında öğrencilere verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, dolayısıyla e-Okul dijital karneleri erişime açmayacak. Okullarda karne dağıtımı 20 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.
Karne dağıtımı İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrencilere farklı saatlerde dağıtılır. Bu konuda veliler ve aileler en doğru bilgiyi öğretmenleri ve okul yönetimlerinden alabilir. Genellikle karne günü saat 12.00’a kadar öğrencilere karne dağıtımı yapılmış oluyor. Karne günü okullarda tören düzenleniyor.