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Karne günü (202 Ocak 2023) okullarda ders işlenecek mi?
Milyonlarca öğrenci yarın 1. dönem sonu karnelerini alacak. Öğrenciler karne almak için sabırsızlanırken bir yandan karne alınacağı gün ders işlenip işlenmeyeceği merak edildi. Peki, 20 Ocak cuma günü okullarda ders işlenecek mi? Yarın okullar tam gün mü, yarın gün mü olacak? İşte detaylar...
11:08 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Karne günü

Karne günü

Yarı yıl tatiline az bir süre kaldı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı biterken son hafta yoklama alınıp alınmayacağı ile karne günü ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevabı…

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 20 Ocak Cuma günü verilecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2023 Pazartesi başlayacak.

YARIN (KARNE GÜNÜ) DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Ancak öğretmen v E Okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir. Öğrenciler
tıklayarak, giriş yapıp karnelerini e-karne olarak görüntüleyip, notlarını ayrıntılı olarak görüntüleyebilirler.

E-OKUL DİJİTAL KARNE ERİŞİME AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul dijital karne pandemi döneminde açıklanmıştı. Salgın sebebiyle karne dağıtımı nedeniyle okullarda yoğunluk yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Pandemi riski ortadan kalktığı ve yüz yüze eğitim kesintisiz sürdüğü için karneler okul ortamında öğrencilere verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, dolayısıyla e-Okul dijital karneleri erişime açmayacak. Okullarda karne dağıtımı 20 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

KARNE DAĞITIMI SAAT KAÇTA OLACAK?

Karne dağıtımı İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrencilere farklı saatlerde dağıtılır. Bu konuda veliler ve aileler en doğru bilgiyi öğretmenleri ve okul yönetimlerinden alabilir. Genellikle karne günü saat 12.00’a kadar öğrencilere karne dağıtımı yapılmış oluyor. Karne günü okullarda tören düzenleniyor.

#karne günü
#20 ocak cuma
#milli eğitim bakanlığı
#yarıyıl tatili karne günü
1 saat önce
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Karne günü (202 Ocak 2023) okullarda ders işlenecek mi?
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