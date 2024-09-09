İstanbul için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular sürüyor. Devlet destekli kentsel dönüşümü amaçlayan kampanyada, ev/iş yeri sahiplerine ve kiracılarına farklı tutarlarda destek sağlanıyor. Öte yandan, vatandaşlar kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. İşte, Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı ile merak edilen tüm detaylar..

YARISI BİZDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ BAŞVURUSU

Kentsel dönüşüm yasasında yapılan düzenleme ile dönüşüm için ödeme gücü olmayan dar gelirli ve yoksul vatandaşlar için harekete geçildi.

Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği başlatıldı. İstanbul için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası başvuruları sürüyor. Yarısı Bizden kampanyasının başvuru süreci uzatıldı. İstanbul'da 39 ilçede, vatandaş süresiz başvuruda bulunabilecek.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN NE KADAR KREDİ VE HİBE VERİLECEK?

'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor.

Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanabiliyor. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi veriliyor.

BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.



