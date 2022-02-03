Özgün Yatsı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yatsı ezanı saati
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Yatsı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yatsı ezanı saati

Bugün Regaip Kandili. Bu akşam yatsı namazı saat kaçta olduğu merak edilmeye başladı. Yatsı namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, yatsı ezanı saatini ve yat namazı saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve il il tüm yatsı namazı saati hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yatsı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yatsı ezanı saati
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir.

Bugün Regaip Kandili. Bu akşam yatsı namazı saat kaçta olduğu merak edilmeye başladı. Yatsı namazını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, yatsı ezanı saatini ve yat namazı saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor.

Haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve il il tüm yatsı namazı saati hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve il il yatsı ezanı saati

  • İstanbul'da yatsı ezası saat 19:51'de okunacak.
  • Ankara'da yatsı ezanı saat 19,38'de okunacak.
  • İzmir'de yatsı ezanı saat 20.00'de okunacak.

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