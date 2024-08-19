Yavuz Selim Tuncer, geçirdiği uzun süreli hastalık sonrası hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuncer için taziye mesajı yayımladı. Sevenlerinin katılım göstereceği cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu. İşte Yavuz Selim Tuncer'in cenaze töreninin detayları...

Yavuz Selim Tuncer kimdir?

Yavuz Selim Tuncer, Türk siyaset sahnesinin tanınmış isimlerinden biridir. 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tuncer, Malatya'nın Pötürge ilçesinden gelmektedir. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Tuncer, iktisat alanında lisans ve siyaset bilimi üzerine yüksek lisans derecelerini tamamlamıştır.

Yavuz Selim Tuncer, siyasi kariyerine AK Parti'nin Esenler ilçe teşkilatında kurucu başkan olarak başlamıştır. Bu görevi, partinin yerel yapılanmasında önemli bir adım olarak kabul edilir. Tuncer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Genel Sekreterlik yapmış, aynı zamanda Kiptaş'ta Genel Müdür Müşavirliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Ümraniye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeliğine seçilen Tuncer, aynı yıl içinde Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Şenay Tuncer ile evli olan Yavuz Selim Tuncer, üç çocuk babasıdır. Tuncer, görevde olduğu süre zarfında birçok sosyal projeye imza atmış ve yerel halkın yaşam kalitesinin artırılması için çaba göstermiştir. Tuncer, görevi başında vefat etti.

Yavuz Selim Tuncer'in cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?

NTV'nin haberine göre Yavuz Selim Tuncer yarın öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Kabristanı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuncer için taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer'e Allah'tan rahmet diledi.Erdoğan, AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

"Yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum." ifadesini kullanan Erdoğan, Tuncer'e Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyelilere ve AK Parti'ye başsağlığı diledi.

Tuncer'in eşini arayarak taziyelerini iletti

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 2019'dan bu yana AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Selim Tuncer'in eşi Şenay Tuncer'i arayarak başsağlığı dileğinde de bulundu.







