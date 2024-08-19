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Yavuz Selim Tuncer vefat etti

04:00 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:57 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yavuz Selim Tuncer.
Yavuz Selim Tuncer.

AK Parti İBB meclis üyesi, aynı zamanda Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı olan Yavuz Selim Tuncer (55) vefat etti. Uzun zamandan beri rahatsız olan ve tedavi gören Tuncer’in vefatı AK Parti camiasını ve sevenlerini derinden üzdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Tuncer’in vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı. "Yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum" ifadesini kullanan Erdoğan, Tuncer'e Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyelilere ve AK Parti'ye başsağlığı diledi. Erdoğan, ayrıca Yavuz Selim Tuncer'in eşi Şenay Tuncer'i arayarak başsağlığı dileğinde de bulundu.



#Vefat
#Yavuz Selim Tuncer
#AK Parti
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