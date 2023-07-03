2023 yılı yaz Kur'an kursları, 3 Temmuz ve 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitimler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda öğleden önce veya sonra planlanarak, günde üç saat olacak. Her bir eğitim dönemi sekiz hafta sürecek. Kurslar; imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur’an kursu öğreticileri tarafından yürütülecek.

Yaz Kur’an kursları, bu yıl da sadece dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim öğretmekle kalmıyor. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de yer verilecek. Tüm bu aktiviteler ve dini eğitim, çocukların hem manevi, hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. 2023 Yaz Kur’an Kursları, çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmenin yanı sıra, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirme imkanı da sunuyor. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler sayesinde, çocuklar hem yeni bilgiler öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Eğitim-öğretim 3 Temmuz'da başlayacak ve yoğun bir şekilde devam edecek.