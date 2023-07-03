|
Özgün

2023 yaz Kur'an Kursları başlıyor

Okullar yaz tatiline girerken, diğer yandan da veliler yaz okulu için araştırmalara başladı. Yazı verimli geçirmek için tercih edilen eğitimlerden biri de Kuran kursları oldu. Yaz Kur'an kursları bu yıl da 3 Temmuz Pazartesi günü başladı. Çocuklar ve gençler, hem Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek, hem de sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirecekler. Peki yaz Kur’an Kursları Programına katılma yaşı kaç?

08:56 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yaz Kur'an Kurs kayıt tarihleri

Yaz Kur'an Kurs kayıt tarihleri

Her sene milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur’an kursları 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlıyor.

Yaz Kur’an Kurslar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

2023 yılı yaz Kur'an kursları, 3 Temmuz ve 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitimler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda öğleden önce veya sonra planlanarak, günde üç saat olacak. Her bir eğitim dönemi sekiz hafta sürecek. Kurslar; imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur’an kursu öğreticileri tarafından yürütülecek.

Yaz Kur'an kursu kayıtları ne zaman başlıyor?

Yüz yüze eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, müracaatlarını 19 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler. Müracaatlar, il ve ilçe müftülüklerine veya doğrudan cami ve Kur'an kurslarına yapılabilir.

Yatılı Yaz Kur’an Kursları Programına katılma yaşı kaç?

2023 yılında gündüzlü eğitim veren yaz Kur’an kurslarıyla birlikte yatılı eğitim almak isteyen 12-18 yaş arası gençler için hazırlanan Yaz Kur’an Kursları Programı" da uygulanacak.

Yaz Kur’an kursları, bu yıl da sadece dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim öğretmekle kalmıyor. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de yer verilecek. Tüm bu aktiviteler ve dini eğitim, çocukların hem manevi, hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. 2023 Yaz Kur’an Kursları, çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmenin yanı sıra, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirme imkanı da sunuyor. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler sayesinde, çocuklar hem yeni bilgiler öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Eğitim-öğretim 3 Temmuz'da başlayacak ve yoğun bir şekilde devam edecek.



#yaz kuran kursu
#diyanet
#yaz kurs kayıtlar
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Borcu olanlar aman dikkat! Yapılandırma başvurusunda bugün son gün: İşte madde madde yapılandırma rehberi