Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciyenin katıldığı yaz Kur’an kursları başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel hale gelen Yaz Kur'an Kursları bu sene de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Camilerde ve Kur'an kurslarında açılacak kurslar, Kur'an-ı Kerim okumayı, tecvid kurallarını, dini bilgileri ve ahlaki değerleri öğrenme imkanı sunuyor. Peki 2024 yılı yaz Kur'an kursu ne zaman?

Camilerde yaz Kur’an Kurslar ne zaman başlıyor?

Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur’an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde eğitime başlayacak. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak .

Camilerdeki yaz kurslarına kayıtlar ne zaman yapılacak?

Yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat sunulan kurslara kayıtlar, 10 Haziran-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Öğrencilerde sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlanan Yatılı yaz Kur’an kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024’te, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

Öğrenciler yaz tatili başlamadan, Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve Dini Bilgilerini artırmak suretiyle verimli bir tatil dönemi geçirmek için il/ilçe müftülüklerine başvuru yapabilecek.

Yatılı yaz Kur’an kursları programına katılma yaşı kaç?

2024 yılında gündüzlü eğitim veren yaz Kur’an kurslarıyla birlikte yatılı eğitim almak isteyen 4-22 yaş arası çocuklar ve gençler için hazırlanan Yaz Kur’an Kursları Programı" da uygulanacak.

Yaz Kur’an kursları, bu yıl da sadece dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim öğretmekle kalmıyor. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de yer verilecek. Tüm bu aktiviteler ve dini eğitim, çocukların hem manevi, hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. 2024 Yaz Kur’an Kursları, çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmenin yanı sıra, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirme imkanı da sunuyor. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler sayesinde, çocuklar hem yeni bilgiler öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar.