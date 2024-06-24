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2024 yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi açıkladı! Başvuru ve eğitim tarihleri belli oldu

Camilerdeki yaz Kur'an kursları, her yaştan insana Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve anlamayı öğreten kurslardır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bu kurslara, yoğun katılım söz konusu olmakta. Yaz tatilinde camilerde Kur’an kursuna gitmek isteyen çocuklar ve velileri Diyanet yaz Kur’an kursu başvuru tarihini sorguluyor. Buna göre, Yatılı yaz Kur’an kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024’te alınacak. Peki 2024 Diyanet yaz kuran kursu ne zaman başlıyor? Camilerde yaz kursu kaç gün sürecek, Kur'an kursları ne zaman bitecek? İşte Diyanet yaz Kur'an kurs takvimi.

16:32 - 24/06/2024 Monday
Güncelleme: 16:32 - 24/06/2024 Monday
Yeni Şafak
Yaz Kur'an Kurs kayıt tarihleri 2024: Diyanet camilerde yaz kursu ne zaman başlıyor?
Yaz Kur'an Kurs kayıt tarihleri 2024: Diyanet camilerde yaz kursu ne zaman başlıyor?

Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciyenin katıldığı yaz Kur’an kursları başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel hale gelen Yaz Kur'an Kursları bu sene de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Camilerde ve Kur'an kurslarında açılacak kurslar, Kur'an-ı Kerim okumayı, tecvid kurallarını, dini bilgileri ve ahlaki değerleri öğrenme imkanı sunuyor. Peki 2024 yılı yaz Kur'an kursu ne zaman?

Camilerde yaz Kur’an Kurslar ne zaman başlıyor?

Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden
Yaz Kur’an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde eğitime başlayacak. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak
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Camilerdeki yaz kurslarına kayıtlar ne zaman yapılacak?

Yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat sunulan kurslara kayıtlar, 10 Haziran-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Öğrencilerde sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlanan
Yatılı yaz Kur’an kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024’te, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

Öğrenciler yaz tatili başlamadan, Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve Dini Bilgilerini artırmak suretiyle verimli bir tatil dönemi geçirmek için il/ilçe müftülüklerine başvuru yapabilecek.

Yatılı yaz Kur’an kursları programına katılma yaşı kaç?

2024 yılında gündüzlü eğitim veren yaz Kur’an kurslarıyla birlikte yatılı eğitim almak isteyen 4-22 yaş arası çocuklar ve gençler için hazırlanan Yaz Kur’an Kursları Programı" da uygulanacak.

Yaz Kur’an kursları, bu yıl da sadece dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim öğretmekle kalmıyor. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de yer verilecek. Tüm bu aktiviteler ve dini eğitim, çocukların hem manevi, hem de sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. 2024 Yaz Kur’an Kursları, çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmenin yanı sıra, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirme imkanı da sunuyor. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler sayesinde, çocuklar hem yeni bilgiler öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar.

Diyarbakır İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Demir, "4 yaşındaki bir yavrumuz ile 22 yaşındaki bir gencimiz aynı kategoride olmayacağı için 4-6 yaş kategorisi ayrı olacak, 7 yaşından 12 yaşına kadar kategori ayrı olacak ve 12-22 yaş arası da ayrı bir kategori olmak suretiyle ayrı bir müfredatla ve ayrı ayrı ortamlarda yavrularımıza bu yaz döneminde maneviyat ve Kur'an eğitimini inşallah vereceğiz." şeklinde konuştu.

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