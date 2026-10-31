Anasayfa
Yazarlar
Özgür Bayram Soylu
Ben bilmem, beyin bilir!

Ben bilmem, beyin bilir!

Özgür Bayram Soylu
Özgür Bayram SoyluYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 31/10/2026, Cumartesi • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Ben bilmem, beyin bilir!

Türkiye’de herkesin her şeye vakıf olduğu, bir şeyler bilmese bile bir şeylerden haberdar olduğu bir iklim var. Kahvehanede, çay ocağında, okeye dönerken, camii çıkışında, hatta hatta tv programlarında dahi. Mesela ekonomi kötü diyen de var, ücretler yetersiz diyen de, üstelik gençler sabırsız diyen de. Halbuki cillop gibi bir ekonomi, on numara beş yıldız ekonomi yönetimi, dünya standartlarının üzerinde bir refah iklimi, iş olduğu halde burun kıvıran yüz binlerce de gencimiz var.

Bunların yanında bir de fırsat bulduğu anda sessiz sedasız bavulunu toplayıp gidenlerimiz var. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar misali, gidenlerin derdi de kalanları geriyor. TÜİK’in Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri derdinizi seveyim cinsinden. Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında %2,2’ye yükselmiş. 2015 yılında bu oran %1,6’ydı. On yılda yaklaşık %37’lik bir artıştan söz ediyoruz yani. İlk bakışta %2,2 küçük görünebilse de mesele kaç kişinin gittiğinden çok, kimlerin gittiğinde anlam kazanıyor. Çünkü Türkiye’den ayrılanlar uluslararası işgücü piyasasında karşılığı olan becerilere sahip gençler olarak dikkat çekiyor.

EN BAŞARILILAR NEDEN GİDİYOR?

Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı %1,9 iken vakıf üniversitesi mezunlarında %4,4. Asıl çarpıcı sonuç ise tam burslu öğrencilerde. Vakıf üniversitelerinden tam burslu mezun olanların %8,6’sı göç ediyor. Ücretli okuyanlarda bu oran yalnızca %3,7. Demem o ki üniversite sınavında yüksek başarı göstererek burs kazanan gençler, ücret ödeyerek okuyanlara göre yaklaşık 2,3 kat daha yüksek oranda göç ediyor. Dolayısıyla konuyu sürekli ekonomik imkanlara sahip olma güdüsü ile açıklamak tek başına yeterli görünmüyor. Akademik başarı, uluslararası fırsatlara erişim ve becerilerin başka ülkelerde değerlendirilebilmesi de belirleyici rol oynuyor. Türkiye’nin yetiştirmek için kaynak ayırdığı başarılı gençlerin önemli bir kısmı, emeğinin karşılığını başka ülkelerde arıyor. Biz üniversiteye girişte en başarılı öğrencileri seçerek gururlanıyoruz, başka ülkeler ise mezuniyet sonrasında aynı gururu taşıyor. Yarısı bizden kampanyası ile gençlerimizin önünü açıyoruz anlayacağınız.

BEYİNLER GİDİYOR, DİNOZORLAR KALIYOR

Kim bu göç edenler, hangi bölümleri okuyorlar sorusunun yanıtı eğilimin yönünü biraz daha netleştiriyor. Moleküler biyoloji ve genetik mezunlarında beyin göçü %13,1, işletme mühendisliğinde %13, matematik mühendisliğinde %11, elektronik mühendisliğinde %10,9. Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında ise oran %7. Yapay zekânın, biyoteknolojinin, dijitalleşmenin ve yüksek katma değerli üretimin geleceğini şekillendiren mesleklerden söz ediyoruz aslında. Türkiye bir taraftan teknolojik dönüşüm, dijital ekonomi ve yüksek teknoloji ihracatı hedefleri açıklarken diğer taraftan bu hedefleri gerçekleştirecek insan kaynağını yurt dışına havale ediyor. Üstelik havale masrafı da bizden.

Mesele ücret farkı olsa o farkı hadi bi şekilde kapatalım. Ama nitelikli araştırmacılara rekabetçi imkânlar sunmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, liyakati esas almak ve yurt dışındaki yetişmiş insanlarla kalıcı bilimsel bağlar kurmak gerekiyor. Tabii liyakat derken damadı, kardeşi, teyze oğlunu, dayısının, baldızının, eniştesinin, dünürünün, damadının kızını falan kastetmiyorum.

Hangi yeni mezun araştırma görevlisi olup bilgisayar dilendiği gelirse pasta kestiği bir kampüste yoksulluk sınırının altında akademik bir kariyer planlasın ki. Hangi mezun, yıllanmış akademik dinozorların egolarını tatmin etmekle, idari görevlerini bilimsel liderlikten çok güç gösterisine dönüştüren bölüm başkanlarının, dekanların gölgesinde bilim üretmeyi hayal etsin? Gençler yapay zekâyla geleceği inşa etmeye çalışırken biz hâlâ hocanın odasına kaç kere selam verileceğini tartışıyoruz.

DÜNYANIN İSTİHDAM İHRAÇ MERKEZİ

Biz memleket olarak bir şeylerin merkezi olmaya bayılıyoruz. Finansın, ticaretin, lojistiğin, teknolojinin, üretimin merkezi olacağız derken merkez ilan etmediğimiz pek bir şey kalmadı. Her şeyin merkezi olmaya talip olup yetiştirdiği insan kaynağını başka merkezlere kaptıran başka kaç ülke vardır, bilmiyorum. Ama görünen o ki farkında olmadan dünyanın nitelikli istihdam ihraç merkezlerinden biri olmaya da adayız.

TÜİK verilerine göre yurt dışına göç eden yükseköğretim mezunlarının %22’si Almanya’yı, %16,9’u ABD’yi, %10,5’i Birleşik Krallık’ı, %8,3’ü Hollanda’yı ve %5,2’si Kanada’yı tercih ediyor. Yani göç eden her 100 mezunumuzdan yaklaşık 63’ü yalnızca beş ülkeye gidiyor. Almanya’nın dijital dönüşümüne bilgisayar mühendisi, ABD’nin teknoloji ekosistemine elektronik mühendisi, Hollanda’nın yazılım ve teknoloji sektörüne yetişmiş insan kaynağı gönderiyoruz.

Peki çözüm ne? Gençlere gitmeyin demek mi? Elbette hayır. Pasaportlara el koyacak halimiz yok. İnsanların eğitim almak, çalışmak ve dünyayı tanımak için başka ülkelere gitmesi başlı başına sorun değil. Sorun, gitmenin bir tercihten çıkıp gelecek kurabilmenin neredeyse zorunlu koşulu olarak görülmesinde. Yani gençler dünyayı görmek yerine kendi geleceklerini görebilmek için gidiyorsa ortada düşünmemiz gereken ciddi bir mesele yok mu sizce de?

O yüzden sorduğumuz soruyu değiştirme zamanı. Biz, yetiştirdiğimiz gençlere neden kalmaya değer bir gelecek sunamıyoruz? Ben bilmem, beyin bilir ama görünen o ki beyin, bildiğini de alıp gidiyor.

Bizde aklın kıymet görmediği yerde, aklı olan durmaz.

Başlıklar :ekonomitoplumÖzgür Bayram Soylu
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026