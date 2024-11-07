Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2024/2 sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. Sınava katılanlar, “YDS sonuçları açıklandı mı?” ve “2024 YDS/2 sonuçları hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

YDS HAKKINDA

YDS veya uzunca Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 180 dakika sürer.

Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan bir sınavdır.







