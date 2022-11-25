YDS ve e-YDS 2023 sınav takvimi belli oldu! YDS/1, YDS/2 ve e-YDS sınav ve başvuru tarihleri

2023 YDS tarihi belli oldu. ÖSYM sınav tarihi bu yılda yeni sınav tarihlerini duyurdu. ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara katılmak isteyen adaylar takvimde belirtilen tarihlerinde başvurularını gerçekleştiriyor. Binlerce aday internet üzerinde2023 YDS ne zaman? YDS sınav başvuru tarihi açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
2023 YDS VE E-YDS NE ZAMAN?
İşte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS) sınav başvuru ve sonuç tarihleri...
2023 YDS TAKVİMİ
2023-YDS/1
Sınav Tarihi: 09 Nisan 2023
Başvuru Tarihleri: 15.02.2023 - 27.02.2023
2023 Geç Başvuru Günü: 08.03.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 04.05.2023
2023-YDS/2
Sınav Tarihi: 22. Ekim 2023
Başvuru Tarihleri: 01.09.2023- 11.09.2023
2023 Geç Başvuru Günü: 20.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 07.11.2023
2023 ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (E-YDS) SINAV TAKVİMİ
e-YDS 2023/1 İngilizce
Sınav Tarihi: 28 Ocak 2023
Başvuru Tarihleri: 10.01.2023- 19.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 28 Ocak 2023
e-YDS 2023/2 İngilizce
Sınav Tarihi: 18 Şubat 2023
Başvuru Tarihleri: 31.01.2023-09.02.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 18 Şubat 2023
e-YDS 2023/3 İngilizce
Sınav Tarihi: 18 Mart 2023
Başvuru Tarihleri: 28.02.2023-09.03.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 18 Mart 2023
e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca/Bulgarca/İspanyolca/İtalyanca)
Sınav Tarihi: 15 Mayıs 2023
Başvuru Tarihleri: 16.02.2023-05.04.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 15 Mayıs 2023
e-YDS 2023/5 Almanca/Fransızca
Sınav Tarihi: 14 Mayıs 2023
Başvuru Tarihleri: 18.04.2023-04.05.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 14.05.2023
e-YDS 2023/6 İngilizce
Sınav Tarihi: 10 Haziran 2023
Başvuru Tarihleri: 23.05.2023 - 01.06.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 10.06.2023
e-YDS 2023/7 Arapça/Rusça
Sınav Tarihi: 11 Haziran 2023
Başvuru Tarihleri: 18.05.2023- 01.06.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 11.06.2023
e-YDS 2023/8 İngilizce
Sınav Tarihi: 08 Temmuz.2023
Başvuru Tarihleri: 13.06.2023-22.06.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 08 Temmuz.2023
e-YDS 2023/9 İngilizce
Sınav Tarihi: 09 Eylül.2023
Başvuru Tarihleri: 22.08.2023- 31.08.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 09 Eylül.2023
e-YDS 2023/10 İngilizce
Sınav Tarihi: 11 Kasım 2023
Başvuru Tarihleri: 24.10.2023 - 02.11.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 11.11.2023
e-YDS 2023/11 İngilizce
Sınav Tarihi: 02 Aralık 2023
ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ