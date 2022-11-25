Özgün YDS ve e-YDS 2023 sınav takvimi belli oldu YDS/1, YDS/2 ve e-YDS sınav ve başvuru tarihleri
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YDS ve e-YDS 2023 sınav takvimi belli oldu! YDS/1, YDS/2 ve e-YDS sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı. YDS ve e-YDS oturum tarihleri de belli oldu. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Yabancı Dil Sınavı (YDS) 2 oturumda ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 11 oturumda gerçekleştirilecek. YDS/1, YDS/2, e-YDS oturumları 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimine göre YDS ve e-YDS başvuru tarihleri, YDS ve e-YDS sınav tarihleri ve YDS ve e-YDS sonuç tarihleri..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YDS ve 2-YDS SINAV TARİHLERİ: 2023 YDS, e-YDS başvuruları ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
YDS 2023 takvimi

2023 YDS tarihi belli oldu. ÖSYM sınav tarihi bu yılda yeni sınav tarihlerini duyurdu. ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara katılmak isteyen adaylar takvimde belirtilen tarihlerinde başvurularını gerçekleştiriyor. Binlerce aday internet üzerinde2023 YDS ne zaman? YDS sınav başvuru tarihi açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

2023 YDS VE E-YDS NE ZAMAN?

İşte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS) sınav başvuru ve sonuç tarihleri...

2023 YDS TAKVİMİ

2023-YDS/1

Sınav Tarihi: 09 Nisan 2023

Başvuru Tarihleri: 15.02.2023 - 27.02.2023

2023 Geç Başvuru Günü: 08.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 04.05.2023

2023-YDS/2

Sınav Tarihi: 22. Ekim 2023

Başvuru Tarihleri: 01.09.2023- 11.09.2023

2023 Geç Başvuru Günü: 20.09.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 07.11.2023

2023 ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (E-YDS) SINAV TAKVİMİ

e-YDS 2023/1 İngilizce

Sınav Tarihi: 28 Ocak 2023

Başvuru Tarihleri: 10.01.2023- 19.01.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 28 Ocak 2023

e-YDS 2023/2 İngilizce

Sınav Tarihi: 18 Şubat 2023

Başvuru Tarihleri: 31.01.2023-09.02.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 18 Şubat 2023

e-YDS 2023/3 İngilizce

Sınav Tarihi: 18 Mart 2023

Başvuru Tarihleri: 28.02.2023-09.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 18 Mart 2023

e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca/Bulgarca/İspanyolca/İtalyanca)

Sınav Tarihi: 15 Mayıs 2023

Başvuru Tarihleri: 16.02.2023-05.04.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 15 Mayıs 2023

e-YDS 2023/5 Almanca/Fransızca

Sınav Tarihi: 14 Mayıs 2023

Başvuru Tarihleri: 18.04.2023-04.05.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 14.05.2023

e-YDS 2023/6 İngilizce

Sınav Tarihi: 10 Haziran 2023

Başvuru Tarihleri: 23.05.2023 - 01.06.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 10.06.2023

e-YDS 2023/7 Arapça/Rusça

Sınav Tarihi: 11 Haziran 2023

Başvuru Tarihleri: 18.05.2023- 01.06.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.06.2023

e-YDS 2023/8 İngilizce

Sınav Tarihi: 08 Temmuz.2023

Başvuru Tarihleri: 13.06.2023-22.06.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 08 Temmuz.2023

e-YDS 2023/9 İngilizce

Sınav Tarihi: 09 Eylül.2023

Başvuru Tarihleri: 22.08.2023- 31.08.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 09 Eylül.2023

e-YDS 2023/10 İngilizce

Sınav Tarihi: 11 Kasım 2023

Başvuru Tarihleri: 24.10.2023 - 02.11.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 11.11.2023

e-YDS 2023/11 İngilizce

Sınav Tarihi: 02 Aralık 2023

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi: YKS, KPSS, ALES, YDS sınav tarihleri belli oldu!
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