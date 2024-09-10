|
Özgün

Yeni Nissan Qashqai'nin eylül ayı fiyat listesi güncellendi

Nissan, Qashqai fiyat listesini açıkladı. Yeni Nissan Qashqai'nin eylül ayı fiyat listesine baktığımızda, zamlı fiyatlar karşımıza çıkıyor. İşte eylül ayı yeni Nissan Qashqai güncel fiyat listesi.

18:06 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 18:07 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Yeni Nissan Qashqai fiyat listesi
Yeni Nissan Qashqai fiyat listesi

Eylül ayının gelmesiyle birlikte otomobil piyasasında önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Sıfır araçların fiyatları güncellenirken, bu durum ikinci el piyasasında da hareketliliğe yol açtı. Yeni fiyat listelerinin açıklanmasının ardından, pek çok kişi Yeni Nissan Qashqai'nin güncel fiyat listesini merak etmeye başladı. Nissan Türkiye, eylül ayı için yeni Qashqai'nin fiyat listesini duyurdu. İşte eylül ayı Qashqai fiyat listesi.

Yeni Nissan Qashqai fiyat listesi

Yeni Nissan Qashqai'nin eylül ayı fiyat listesine baktığımızda, zamlı fiyatlar karşımıza çıkıyor.

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack - 2.064.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack - 1.999.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD - 2.304.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 2.164.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 2.199.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD 2.404.900 TL


#Nissan
#Qashqai
#nissan fiyat listesi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni Nissan Qashqai'nin eylül ayı fiyat listesi güncellendi