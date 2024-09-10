Eylül ayının gelmesiyle birlikte otomobil piyasasında önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Sıfır araçların fiyatları güncellenirken, bu durum ikinci el piyasasında da hareketliliğe yol açtı. Yeni fiyat listelerinin açıklanmasının ardından, pek çok kişi Yeni Nissan Qashqai'nin güncel fiyat listesini merak etmeye başladı. Nissan Türkiye, eylül ayı için yeni Qashqai'nin fiyat listesini duyurdu. İşte eylül ayı Qashqai fiyat listesi.