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YKS 3. ek tercih yapılacak mı?

YKS 3. ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı için 2. tercihler 19 Eylül'de yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl adaylara YKS’de üçüncü kez ek tercih hakkı verilmişti. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler YKS 3. ek tercih olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM YKS ek tercihlerine ilişkin açıklama yapıldı mı, YKS 3. ek tercihleri yapılacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS 3. tercih ne zaman yapılacak, üniversite tercihleri devam edecek mi?
YKS 3. ek tercihler

YKS ek tercih işlemleri sonrası 2022 YKS 3. tercih takvimi araştırmaları hız kazandı. Peki, bu sene YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları..

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''

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YKS 3. EK TERCİH YAPILACAK MI?

Konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor. YÖK açıklaması ise şu şekilde;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

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