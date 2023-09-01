YKS ek tercih ne zaman araştırılmaya başladı. Üniversite kayıtları 28 Ağustos Pazartesi itibarıyla başladı. Tercih sonuçları ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, YKS boş kontenjanlar için harekete geçecek. ÖSYM ile ''YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ayın kaçında, başladı mı?'' soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. YKS 2. tercih ne zaman yapılacak? Üniversite ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...