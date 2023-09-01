YKS ek tercih
YKS ek tercih tarihleri 2023 için adayların gözü kulağı yapılacak açıklamalara çevrildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 YKS tercih ve 1. yerleştirme sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde ilan edildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023 YKS) birinci tercih sonuçlarına göre yapılan üniversite kayıtlarının hemen ardından ek tercih maratonu başlayacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2023?
YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.
YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimizde yer verilecektir.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?
2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre kabul edilen adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. Üniversite kayıt sürecinin 1 Eylül'de sona ereceği düşünülürse, 2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.
Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:
YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Üniversite ek tercihi kimler yapabilir, nasıl yapılır sorusu da merak edilenler arasında.
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.