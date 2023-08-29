YKS ek tercih ilk yerleştirmeden sonuç alamayan adayların gündemindeki yerini koruyor. YÖK ATLAS üniversite boş kontenjanlar listesi ile üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları yeniden değerlendirilecek. YKS ek tercihler ne zaman 2023 sorusu yanıt arıyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2023?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de biteceği göz önünde bulundurulursa 2023 YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 1 Eylül tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak. Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlayacağı söylenebilir.

2023 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimizde yer verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM YKS'de ilk yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine açtı. Buna göre üniversite kayıt işlemleri de 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.







