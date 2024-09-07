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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS ek tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih sonucu sorgulama ekranı 2024 ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmelerinin ardından, ÖSYM 2024- YKS ek tercihleri 06-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2024 üniversite ek tercih sonuçları ilan edilecek. Sonraki süreçte bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacak. Peki, 2024 YKS ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

13:13 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

"YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS ek tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile belirtilen kurallar doğrultusunda yapılan tercihlerin ardından sonuçlar için değerlendirme süreci başladı. ÖSYM'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından adaylar YKS ek tercih sonuçlarını AİS ekranından öğrenecekler. Üniversite yerleştirmelerinde ikinci şansını deneyen adayların gözü kulağı şimdi YKS ek tercih sonuçları açıklandı duyurusunda.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM resmi tarih açıklaması yapmadı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 30 Eylül’de başlaması bekleniyor.

Bu yıl ise YKS ek tercih sonuçlarının en geç 27 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS ek tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?