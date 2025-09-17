Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika duyuru yayımladı

YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika duyuru yayımladı

14:5617/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli sporcu yerleştirme sonuçları
Milli sporcu yerleştirme sonuçları

YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme tercihleri 9-15 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM tarafından YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.

YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları belli oldu. YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme tercihleri 9-15 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

2025-YKS MİLLÎ SPORCULARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9-15 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

#YKS
#Millî Sporcu Yerleştirme Sonuçları
#ÖSYM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs başvuruları açıklaması için gözler GSB’de