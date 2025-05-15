YKS SINAV YERLERİ 2025: YKS sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

Üniversite yolunda kritik virajlardan biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca aday, 2025 YKS takvimine odaklanmış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre adaylar TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter dökecek. İşte YKS 2025 sınav tarihleri ve detaylar…
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2025 YKS takvimi işlemeye devam ederken, gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek istiyor. YKS sınav giriş belgelerinin, oturumdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Belgeler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanacak. Üniversite sınavına katılacak adaylar, sınav günü giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav merkezlerinde hazır bulunacak.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere öğrenebiliyor.
TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.