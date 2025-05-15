YKS SINAV YERLERİ 2025: YKS sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanır?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2025 YKS takvimi işlemeye devam ederken, gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınav için adaylar, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek istiyor. YKS sınav giriş belgelerinin, oturumdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Belgeler, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanacak. Üniversite sınavına katılacak adaylar, sınav günü giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav merkezlerinde hazır bulunacak.