Üniversite sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ÖSYM tarihleri açıkladı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi ve YKS sonuç sorgulama ekranı

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı

Soruların yayın hakkı yalnızca ÖSYM'ye ait olup soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldığında aşağıdaki linke tıklayarak ilgili ekrana gidebilirsiniz;

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar, puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak. YKS tercihleri ne zaman başlayacak açıklanmadı fakat geçen yıl 20 Temmuz'da sonuçlar ile birlikte Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmış ve 27 Temmuz'da ise tercihler alınmaya başlanmıştı.



