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2024 YKS sınav sonuçları açıklandı! Üniversite sınav sonucu sorgulama nasıl, nereden yapılacak? ÖSYM AİS YKS sonuç öğrenme

YKS sınav sonuçları açıklandı. YKS kapsamında düzenlenen merkezi sınav, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde düzenlendi. Üç oturumda şeklinde yapılan sınavın TYT-AYT ve YDT oturumlarının ardından sınavın açıklanma tarihinden önce ilan edilmesinin ardından sonuc.osym.gov.tr ÖSYM sonuç açıklama ekranı kontrol ediliyor. Peki, 2024 YKS sonuçları nasıli nereden öğrenilir? İşte YKS sonuç öğrenme, sorgulama ekranı...

08:33 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 08:42 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
YKS sonuçları
YKS sonuçları

Üniversite sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlardı. ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. İşte 2024 YKS sonuç sorgulama ekranı

YKS 2024 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Soruların yayın hakkı yalnızca ÖSYM'ye ait olup soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldığında aşağıdaki linke tıklayarak ilgili ekrana gidebilirsiniz;

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar, puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak. YKS tercihleri ne zaman başlayacak açıklanmadı fakat geçen yıl 20 Temmuz'da sonuçlar ile birlikte Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmış ve 27 Temmuz'da ise tercihler alınmaya başlanmıştı.


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