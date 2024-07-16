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YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar, puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak. YKS tercihleri ne zaman başlayacak açıklanmadı fakat geçen yıl 20 Temmuz'da sonuçlar ile birlikte Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmış ve 27 Temmuz'da ise tercihler alınmaya başlanmıştı.