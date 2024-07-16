Üniversite sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlardı. ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. İşte 2024 YKS sonuç sorgulama ekranı
YKS 2024 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.
Soruların yayın hakkı yalnızca ÖSYM'ye ait olup soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldığında aşağıdaki linke tıklayarak ilgili ekrana gidebilirsiniz;
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar, puanlarına göre üniversite tercihlerini yapacak. YKS tercihleri ne zaman başlayacak açıklanmadı fakat geçen yıl 20 Temmuz'da sonuçlar ile birlikte Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlanmış ve 27 Temmuz'da ise tercihler alınmaya başlanmıştı.