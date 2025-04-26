YKS (TYT-AYT-YDT) SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI: Üniversite sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025-YKS için geri sayım sürerken, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih merakla bekleniyor. ÖSYM takvimine göre, 21-22 Haziran’da yapılacak sınavların giriş yerlerinin haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden ulaşabilecek.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak sınav öncesi, giriş yerlerinin haziran ayının ikinci haftasında ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.
YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor.
Buna göre; 2025 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi
Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.